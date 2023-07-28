英國法官裁定 將無依兒童移民安置旅館屬違法

（法新社倫敦27日電） 英國一名高等法院法官今天裁定，英國政府18個月以來使用旅館收容獨自尋求庇護的兒童，屬非法行為。

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慈善機構「保護所有兒童免於販運」（Every Child Protected Against Trafficking）控告英國內政部將沒有成人陪伴的兒童安置在內政部管理的旅館裡，有失妥當，且「不符合目的」。

法官張伯倫（Martin Chamberlain）在55頁的裁定書中表示，這種做法「違法」，只能在「真正緊急的情況下於非常短的時間內」採用。

張伯倫指出，自2021年12月以來，這種做法已變得「系統性和常規」，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）允許這種做法，已「超出她的權力範圍」。

張伯倫補充說：「在適用情況下，或實際上的運作，這項措施不能作為地方政府照顧措施的替代方案，成為系統性或常態的做法。」

每年都有數以萬計的人來到英國尋求庇護，在英國政府處理他們的申請時，也一直想方設法安置他們。

根據英國移民法規，中央及地方政府必須為所有尋求庇護的人提供住宿，這些人在等待庇護申請結果期間不得工作。

近年，數以千計沒有成人陪同的兒童乘坐小船橫跨英吉利海峽來到英國，政府愈來愈常利用內政部管理的旅館來安置他們，媒體多有報導。

移民事務大臣詹里克（Robert Jenrick）今年初披露的數據表明了這項政策的危險性之一，他說，有200名這樣的兒童失蹤，其中13人不到16歲，有一名是女孩。

高等法院本月得知最新數據，仍有154名兒童在旅館失蹤，其中一人僅有12歲。

在今天的裁定中，張伯倫特別指責肯特郡（Kent County）政府接到內政部通知時，未能安置和照顧無人陪伴的兒童，已屬違法；他也批評肯特郡「以差別且較不利的方式對待一些沒有成人陪伴、獨自尋求庇護的兒童，只因他們是庇護申請人」。

在公布裁定後的聽證會上，張伯倫表示，現在內政部和肯特郡之間「迫切」需要「協商」來解決問題。

內政部發言人說，內政部將「持續與肯特郡政府和英國各地方政府合作，確保地方政府為沒有成人陪伴的兒童提供合適的安置之處」。

© 2023 AFP