拜登首認第7名孫子女 韓特與阿肯色州女子所生

（法新社華盛頓28日電） 美國總統拜登今天首度公開承認他的第7名孫子女，是次子韓特（Hunter）與阿肯色州一名女子所生的4歲女孩。

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拜登先前因不認這名孫女，遭到共和黨人抨擊。

拜登透過聲明對美國「時人雜誌」（People Magazine）談到他的孫女時表示，孫女名為娜薇．瓊恩．羅伯茲（Navy Joan Roberts），並稱「這不是個政治議題，而是家務事」。

拜登說：「我們的兒子韓特和娜薇的母親朗登（Lunden）正針對他們女兒最有利的扶養關係做努力，同時在未來儘可能維護她的隱私。」

拜登表示，他和妻子吉兒（Jill）「只想把一切最好的給我們所有孫子女們，包括娜薇」。

「時人雜誌」引述不具名知情人士說法表示，韓特和朗登間的子女扶養費糾紛已影響到拜登夫婦與娜薇的互動方式，這起糾紛已於上個月和解。

這名消息人士說：「你要記得，娜薇的雙親之間直到幾周前都還存在爭議不小的法律訴訟。身為祖父母，拜登夫婦一直讓韓特帶頭決定。」

共和黨人先前曾對民主黨籍的拜登提出嚴厲批評，他們稱拜登閉口不提娜薇，與他身為一個愛家好男人的公眾形象不符。

共和黨聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）本月稍早向英國「每日郵報」（Daily Mail）發表評論時表示，拜登不承認娜薇，既「冷酷、無情，自私又懦弱」，還稱這件事是「不可原諒的恥辱」。

韓特是娜薇的生父一事，是透過DNA檢測證實。據報導，娜薇迄今還沒見過她的父親或祖父母。

另有4名子女的韓特多年來都在與毒癮對抗，他目前因逃漏稅及非法擁槍等指控身陷法律糾紛。

© 2023 AFP