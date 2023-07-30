尼日政變 歐盟與法國暫停合作與援助

（法新社尼日首都尼阿美29日電） 非洲聯盟（AU）要求扣押總統的尼日軍人15天內「返回軍營並恢復憲法權威」；另外，歐洲聯盟（EU）與尼日的前殖民統治者法國，今天暫停對尼日的安全合作和財政援助。

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尼日受伊斯蘭聖戰士叛亂所擾，局勢動蕩已久。總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）26日遭到扣押，發動政變者隨後推舉自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）將軍為新領導人。

查尼表示，這次政變是對與聖戰流血、腐敗和經濟困境相關的「安全局勢惡化」的回應。

非洲聯盟和平與安全理事會（AU Peace and Security Council）昨天就尼日政變一事舉行會議，在會後發表的公報中「要求（尼日）軍事人員立即且無條件地在最遲15天內返回軍營，並且恢復憲法權威」。

非洲聯盟和平與安全理事會以「最強烈措辭譴責」這場推翻民選政府和其總統貝佐姆的行動，並對非洲地區軍事政變「驚人的死灰復燃」深表關切。

法國外交部表示，將暫停對尼日的發展援助和預算支持，同時呼籲「立即恢復憲法秩序」並恢復貝佐姆的職務。

與此同時，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟不會承認叛亂分子，並宣布立即無限期暫停與尼日的安全合作以及預算援助。

歐盟聲明稱，貝佐姆「仍是尼日唯一合法總統」，呼籲立即釋放他，並要求政變領導人對總統及其家人的安全負責。

波瑞爾表示，歐盟準備支持西非區域集團未來做出的決定，「包括採取制裁」。

© 2023 AFP