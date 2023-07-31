緬甸延長緊急狀態 8月選舉承諾將跳票

（法新社仰光31日電） 緬甸國防與安全委員會（National Defence and Security Council）今天通過將國內緊急狀態延長6個月，顯示將延後軍政府承諾8月底前會舉行的選舉。

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根據緬甸廣播電視台（MRTV），代理總統明穗（Myint Swe）今天宣布將緊急狀態延長實施6個月。

緬甸軍事將領最初於2021年2月推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政府時，宣布進入緊急狀態，本來將於7月底失效，但國防與安全委員會今天開會討論國家狀態。

明穗在會上表示：「緊急狀態時期將再延長6個月，自2023年8月1日起算。」

緬甸武裝部隊國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）則向委員會解釋，這是因為實皆（Sagaing）、馬圭（Magway）、勃固（Bago）和德林達依（Tanintharyi）各省以及克倫邦（Karen）、克耶邦（Kayah）和欽邦（Chin）等地仍有戰鬥和攻擊事件。

他又說：「我們需要時間繼續履行職責有條理地進行準備工作，我們不應倉促舉行下次選舉。」

根據緬甸憲法，延長緊急狀態將使必須舉行選舉的日期延後。

© 2023 AFP