肯亞提議率領多國部隊協助維安 海地：樂見

（法新社太子港30日電） 非洲國家肯亞提議願領導一支千人的多國部隊赴海地，為這飽受暴力蹂躪的加勒比海國家維護安全；海地則「懷着極大興趣」表示歡迎。

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法新社報導，肯亞昨天宣布已準備好派遣1000名警力，以協助培訓並支持海地警方對抗暴力幫派集團。海地首都太子港（Port-au-Prince）大多地區目前皆遭幫派盤踞。

海地外交部長金努斯（Jean Victor Geneus）今天聲明說：「海地感激非洲國家這種團結的表現，海地樂見也期待肯亞所提的評估任務團。」

由肯亞為首的特遣部隊提案，仍需聯合國安全理事會授權，也需地方當局的正式同意。

安理會已要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8中旬前提交一份有關解決地問題的方案報告，包括派遣一支由聯合國率領的任務團。

近一年來，海地總理亨利（Ariel Henry）和聯合國秘書長古特瑞斯都呼籲國際社會介入，以協助海地進行維安工作，但都沒有國家挺身而出，直到昨天才改觀。

聯合國維和部隊曾於2004至2017年在海地執行任務，但因來自尼泊爾的維和部隊人員疑將霍亂弧菌帶進海地，導至9500人死亡，聯合國維和任務團也失去支持。

在本周，美國下令非必要的使館人員及其家屬儘快離開海地。

根據一個基督教援助組織說法，它們組織旗下的一名年輕美國護理師和她襁褓中的孩子，本月27日在海地遭到綁架。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP