俄稱黑海船艇和莫斯科��險遇襲

（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯官員表示，阻止了烏方針對黑海巡邏艇和莫斯科��進行的新一波無人艇和無人機攻擊。幾天前才受到攻擊的莫斯科市辦公大樓，今天再遭新一波烏克蘭無人機襲擊。

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俄羅斯國防部表示：「2架烏克蘭（無人飛行載具）在莫斯科州奧金佐沃（Odintsovo）和納羅福明斯克（Narofominsk）區域上空被防空系統摧毀…另一架無人機被電子作戰系統壓制，並且失控墜毀在莫斯科市（Moscow City）區內。」

俄羅斯國防部隊7月30日在莫斯科市同一區域擊落無人機，機體殘骸毀損兩棟辦公大樓，炸碎好幾面窗戶，文件灑落在底下的人行道上。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在Telegram寫道，一架無人機飛入莫斯科市區上次遇襲的那棟大樓，大樓21樓的外牆受損，多面窗戶被擊碎。他說救難單位已趕往現場，沒有傳出傷亡消息。

26歲居民柏塞內娃（Anastasia Berseneva）對法新社說：「上次攻擊之後，大家都在說『他們不會兩次都打相同的地方』，但今天早上我們起床後都嚇到了。我不確定會不會搬走，但我認為有可能。」

塔斯社（TASS）報導，這起無人機攻擊事件發生不久後，莫斯科伏努科夫國際機場（Vnukovo International Airport）曾短暫關閉。

俄羅斯國防部今天表示，俄軍也阻止烏克蘭鎖定黑海（Black Sea）巡邏艇進行的無人艇攻擊。

國防部在聲明中寫道：「烏克蘭武裝部隊在夜間試圖以3架無人艇攻擊俄羅斯艦隊的柯托夫號（Sergei Kotov）與畢可夫號（Vasiliy Bykov）巡邏艇未遂。」

兩艘巡邏艇當時正在克里米亞半島（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）西南方340公里的海域航行。克里米亞半島2014年被俄羅斯並吞，塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊的基地。

© 2023 AFP