保加利亞18歲女子遭前男友凌虐剃髮 群眾罕見抗議

（法新社索菲亞31日電） 保加利亞一名18歲女子自述一個月前遭前男友施暴，身體被割傷超過400道、鼻子被打斷、頭髮被剃光，震驚全國，數以千計人今天上街抗議女性遭受暴力。

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在保加利亞，抗議對女性施暴的集會很罕見，但這次有約5000人在首都索菲亞（Sofia）示威，其他城市也有人響應。

這名女子的鼻子被打斷後，又被綁起來，身體和臉孔被刀割傷超過400次，頭髮也被剃光。但保加利亞中部的斯塔拉薩戈拉市（Stara Zagora）法院審理後，認為她傷勢「輕微」，沒有下令拘留她26歲的前男友。

當局後來在壓力下，以傳送威脅性手機訊息給受害女子為由逮捕這名男子，但他否認施暴。

抗議群眾今天舉着寫有「不要再有下一個女性（受害）」的海報，要求司法改革、加強保護女性。

33歲畫家伊凡（Ivan）說：「對於家庭暴力的容忍和機關效能不彰，都必須改變。情況已開始有所轉變，但社會需要出一份力。」

根據警方數據，今年1月到3月已有18名女性遭殺害，且疑似命喪她們認識的男性之手。但社運人士估算受害者遠不只這些，他們一直努力推動修法，希望加強保護女性免受伴侶或前伴侶虐待。

保加利亞迄今拒絕批准「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），又稱「歐洲理事會防止和反對針對婦女暴力和家庭暴力公約」（Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence）。

歐洲聯盟（EU）今年6月批准這項公約，使得遲未批準的成員國更有必須跟進的義務。保加利亞2007年加入歐盟，但索菲亞政府和其他未批准公約的國家反對在公約中使用「性別」（gender）一詞。

© 2023 AFP