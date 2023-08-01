巴拿馬：赴美移民冒險穿越達連隘口叢林創新高

（法新社巴拿馬市31日電） 巴拿馬今天表是，今年到目前為止穿越位於中美與南美洲交界、原始叢林密布的達連隘口（Darien Gap）移民人數，已超越2022年全年。

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儘管危險重重，巴拿馬和哥倫比亞邊境265公里長的達連隘口仍成為移民從南美洲前往美國的關鍵要道。

巴拿馬移民部副部長沙拉維亞（Maria Isabel Saravia）在記者會指出，截至7月30日共計今年已有24萬8901人穿越這條原始密林路徑。

這個數字已比2022全年還多600多人，已直逼2021全年13萬3000人的兩倍。

儘管美國、巴拿馬及哥倫比亞在4月展開一項為期2個月的行動盼遏止非法移民，但從哥倫比亞穿越叢林進入巴拿馬的人數仍持續上升。

穿越達連隘口沿途有野生動物、河流及犯罪集團，後者會搶劫或向移民強索錢財後引導他們穿越。

巴拿馬公安部長皮諾（Juan Manuel Pino）警告，到今年底時穿越達連隘口的人數恐達40萬人。

由於有許多死亡數未通報，巴拿馬有關單位也不知道穿越達連隘口時死於茂密叢林的確切人數。

今年到目前走這條危險路線者已有超過10萬人是來自委內瑞拉，另有約3萬3000名海地人、2萬5000名厄瓜多人及8500名中國人。

移民官員沙拉維亞（Maria Saravia）在發表新數據的記者會說，今年穿越叢林的人里有20%是未成年人，這當中更有51%未滿5歲。

聯合國警告穿越這段密林的移民恐置身疾病、暴力、性侵、人口販運等風險。

© 2023 AFP