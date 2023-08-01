白宮專家小組坦言 美FBI涉違反境外監控法

（法新社華盛頓31日電） 美國白宮旗下顧問小組今天承認，允許聯邦調查局（FBI）在世界各地監控非美國人之舉已違反高度爭議的「外國情報監聽法」，但這項工具至關重要，以致無法揚棄。

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由白宮籌組的獨立顧問專家小組建議當局對「外國情報監聽法」（Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA）第702條款進行權力方面的改革。

不過，這個專家小組認為，這項法令對國家安全而言仍不可或缺。

「外國情報監聽法」第702條款是美國2001年在911恐怖攻擊中歷經情報失誤後建立的情搜利器，允許FBI等情報單位無須法院授權，即可對海外的非美國人進行電子監控，包括查看他們的電子郵件。

然而，由於對美國公民及外國人進行監控存在爭議，將於今年12月到期的第702條款是否將再延長一事，在國會面臨強烈抵制。

專家小組建議當局修訂第702條款，並建立一套「重振系統」，來改善該條款的運作方式。

專家小組發現，「自滿、缺乏適當程序以及大量的監控活動」，導致FBI「濫用第702條款，特別是針對美國人的調查」。

然而，專家小組表示，「沒有證據顯示，FBI基於政治目的刻意濫用這些權限」，而迄今為止，FBI透過第702條款進行數百萬次資訊搜集，只有3次涉及「蓄意不當行為」。

專家小組也警告，廢除這項條款恐被視為「我們這個時代最嚴重的情報失誤之一」。

長期以來，民主黨人和公民自由倡議人士一向反對這項條款。然而，共和黨人受到被起訴的前總統川普影響，如今已躍居反對派核心。川普將FBI形塑成對他和他的支持者抱有政治偏見的角色，作為他2024年的競選回鍋計畫中的一環。

© 2023 AFP