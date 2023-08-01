美國警方：馬利布海灘驚見桶裝屍

（法新社美國加州馬利布31日電） 美國洛杉磯郡警長辦公室表示，今早在馬利布海灘（Malibu Beach）上的一個桶子內發現一具男性遺體。馬利布是加州的熱門觀光景點，深受富人和名人喜愛。

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媒體報導稱，這具男性遺體被維修工人發現時，是塞進一個55加侖的桶子里。

洛杉磯郡警長辦公室表示，兇案組警探正在調查此案。警方沒有透露死者身分或死因。

美國廣播公司（ABC）分台ABC7報導，這個桶子最初是昨天傍晚被清潔工發現，當時桶子在馬利布舄湖州立海灘（Malibu Lagoon State Beach）上晃動。

法新社記者拍到的照片顯示，這個已封口的桶子直立漂在馬利布碼頭（Malibu Pier）附近的淺水域。

馬利布位於風景優美的海岸線，車程距離洛杉磯不到1小時，有眾多名人住在這一帶，包括英國搖滾天團「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin），以及在長青美劇「六人行」（Friends）中飾演「莫妮卡」（Monica）的寇特妮考克斯（Courteney Cox）。

好萊塢女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與社交名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）都曾住在這個世外桃源。

桶子是歹徒常用的棄屍工具。去年，米德湖（Lake Mead）湖水退去後，浮現一個桶子，裡面裝着一具謀殺案受害者的骸骨。犯罪集團觀察人士說，此案可能是數十年前附近的拉斯維加斯黑幫所為。

© 2023 AFP