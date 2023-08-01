UNESCO籲義大利保護威尼斯 建議將水都列瀕危世遺

（法新社巴黎31日電） 聯合國教科文組織呼籲義大利當局加強保護威尼斯和周圍的舄湖，並在今天建議將水都列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。

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聯合國教科文組織今天建議將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger），並稱義大利當局必需加強保護這座歷史名城及環繞其周圍的舄湖。

聯合國教科文組織（UNESCO）在建議中表示，威尼斯因氣候變遷和大眾旅遊等一連串問題，面臨「不可逆」的損害風險。聯合國教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）9月將在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）召開會議，這項建議案屆時將提交給委員會通過。

聯合國教科文組織說：「人為干預帶來持續惡化的影響，包括持續開發、氣候變遷的影響和大眾旅遊，恐對這個遺產傑出的普世價值造成無法逆轉的改變。」

聯合國教科文組織指出，「部分長期存在的問題，已經導致這個世界遺產的固有特色及特質出現惡化」，並警告說包括興建高樓大廈在內的種種發展可能會「產生嚴重的負面景觀影響」。

聯合國教科文組織補充道：「此外，人為因素和自然變化的綜合影響，正在對建築結構和都會地區造成惡化及損害。」

聯合國教科文組織稱，總體而言，義大利在解決這些問題上「缺乏重大進展」，且因「缺乏整體聯合策略願景」受到進一步阻礙。

© 2023 AFP