伊朗革命衛隊海上演習 波斯灣3島嶼周遭展開

（法新社德黑蘭2日電） 伊朗國營媒體報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天在由伊朗控制、但阿拉伯聯合大公國稱擁有主權的具戰略意義島嶼附近展開海上演習。

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這場軍事演練主要在阿布穆沙島（Abu Musa）舉行，但也在大通布島（Greater Tunb）和小通布島（Lesser Tunb）周圍進行。兩周前，美國加強其在波斯灣地區的軍事力量。

目前尚不清楚軍事演習將持續多長時間。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「為了捍衛位於波斯灣、屬於伊朗的島嶼，伊朗革命衛隊於2日早上展開海上演習。」

伊朗通訊社引述伊朗革命衛隊海軍指揮官奧茲瑪伊（Ali Ozmaee）說法，表示這次演習「在阿布穆沙島、大小通布島進行」。

這3座島嶼位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，幾十年來一直是阿聯和伊朗爭執的根源。荷莫茲海峽是連接波斯灣和外海的重要水道，全球1/5的石油出口通過此處。

上個月，伊朗召見俄羅斯駐德黑蘭大使，抗議波斯灣阿拉伯國家和莫斯科當局發表的聯合聲明，稱其挑戰德黑蘭當局對這3座島嶼的主權主張。

根據伊朗通訊社，伊朗革命衛隊海軍軍艦配備加迪爾級（Ghadir）巡弋飛彈系統和Fath 360彈道飛彈，還部署了配備人工智慧（AI）的無人水面艦，以及戰鬥機、直升機和無人機。

© 2023 AFP