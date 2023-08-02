俄羅斯異議分子納瓦尼將接受審判 恐服刑數十年

（法新社莫斯科2日電） 俄羅斯法庭將於4日對反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）進行審判並做出裁決。他正面臨極端主義罪名指控，恐將讓他坐牢數十年。

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47歲的納瓦尼在最後一次的言詞辯論中，批評俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。在此之前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政府對異議人士展開前所未見的鎮壓行動。

納瓦尼說表示，俄羅斯「在泥潭或血泊中苦苦掙紮」。

納瓦尼告訴法院：「數以萬計的人死於21世紀最愚蠢且無意義的戰爭中。」

檢方求處20年徒刑，罪名包括金援極端主義活動、公開挑起極端主義活動，以及「復興納粹意識形態」。

納瓦尼因貪污罪被判處9年徒刑，目前正在服刑，支持者認為這是莫斯科當局對他從事政治工作的懲罰。

克里姆林宮頭號批評者納瓦尼透過影片揭露俄羅斯菁英階層的腐敗現象，在社群媒體上吸引大量追隨者，並組織大規模反政府抗議活動。

納瓦尼2020年疑似在西伯利亞遭下毒，他將該次下毒事件歸咎於克里姆林宮，赴德國接受治療後於2021年返國，不過一踏入國門就遭到逮捕。

這項審判在IK-6流放地監獄閉門進行。納瓦尼被監禁在這座最高安全戒備的監獄中，距離莫斯科東方約250公里。

© 2023 AFP