債限危機顯現治理問題 惠譽調降美國信評至AA+

（法新社華盛頓1日電） 國際信用評等公司惠譽（Fitch）今天將美國信評由最高的AAA調降至AA+，所持理由諸如「治理逐步敗壞」已在債務上限僵局中顯現等。

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法新社報導，美國信評遭降並非前所未見，美國2011年因債限陷僵也曾遭標準普爾（S&P）調降其AAA評級，引發民主、共和黨憤怒。

惠譽聲明指出，「美國信評遭降反映未來3年預料中的財政惡化、政府債務負擔沉重且不斷擴增，以及（相對其他國家）治理的逐步敗壞。」

惠譽還指出，美國未來展望穩定。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，「強烈」不認同惠譽的決定，稱其「武斷且基於過時的數據」。

她說，惠譽的量化評級模型在2018年至2020年間有所下滑，但現在才宣布其變更且無視指標呈現的進步。

葉倫強調，美國「國債仍是世界上卓越的安全和流動資產，且美國經濟基本上是強勁的」。

惠譽今年5月將美國信用列入「負向觀察名單」，以反映政治黨派之爭加劇，阻礙最後期限前提高或暫停債務上限的決議。

儘管美國國會兩黨達成協議避免了災難性債務違約發生，惠譽6月仍將美國維持在負向觀察名單中。

這家信評公司指出，「以惠譽來看，過去20年來，（美國）治理標準持續惡化，包括財政和債務等問題。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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