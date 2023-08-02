又有2中企被美列入黑名單

（法新社華盛頓1日電） 美國今天再將2家中國企業列入黑名單，禁止其商品進入美國。美國官員正設法將強制勞動移出供應鏈，特別是涉及維吾爾等少數族裔的強迫勞動。

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美國當局指出，電池製造商駱駝集團以及香料公司晨光生物科技集團，是最新被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）實體名單的公司。

這些公司被控與中國政府合作，招募、運送或使用強迫勞動，參與迫害新疆維吾爾等少數族裔的行為。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中表示：「今天增列名單，顯示美國堅定消除強迫勞動，包括確保強迫勞動製造的商品不會進口到我國。」

美國政府和一些西方國家的國會議員把中國對待新疆維吾爾少數民族的方式稱為「種族滅絕」，但北京強烈否認這種指控。

人權組織表示，至少有100萬人，其中大多數是穆斯林少數民族，在新疆地區遭到監禁並面臨虐待，包括強迫婦女絕育和強迫勞動。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天在另一份聲明中指出：「我們將繼續與所有夥伴合作，把來自新疆的強迫勞動製造的商品排除在美國商業之外，同時促進合法貿易的流通。」

「防止維吾爾人強迫勞動法案」2021年在兩黨支持下獲得國會通過，禁止從新疆地區進口所有商品，除非企業提供可驗證的證據證明生產不涉及強迫勞動。

© 2023 AFP