基輔整晚遭攻擊 烏克蘭擊落至少10架俄羅斯無人機

（法新社基輔2日電） 烏克蘭官方今天稍早表示，首都基輔遭到徹夜攻擊，烏國部隊擊落超過10架俄羅斯無人機。

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基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）說：「好幾批無人機從多個方向同時進入基輔，但超過10架無人飛行載具（UAVs）等所有飛行目標，都被防空部隊與手段即時發現並摧毀。」

波普科表示，俄國密集出動伊朗制「見證者」（Shahed）無人機，產生的碎片擊中多個地區。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天稍早表示，這波在首都的攻擊對多個地區造成損害，包含國際機場所在的索洛米揚卡區（Solomyansky），但未造成任何死傷。

基輔市軍政機關表示，在戈洛西夫斯基（Golosiivsky）地區，「一架無人機的零件掉落在遊樂場上」，一棟非住宅建築發生火災，另指出緊急服務人員已到場處理。

一名法新社記者表示，基輔當地凌晨3時左右，聽見至少3次爆炸聲響。

敖德薩（Odesa）南部地區的軍政機關在即時通訊軟體Telegram表示，該地區今天也成為無人機攻擊目標，但未透露更多細節。

© 2023 AFP