熱浪來襲 南韓世界童軍大會數百名童子軍中暑

（法新社首爾2日電） 世界童子軍大會(World Scout Jamboree)在南韓舉行，主辦單位今天表示，數百名童子軍因天氣炎熱中暑。朝鮮半島正面臨熱浪來襲，據報導這導致南韓與高溫相關的死亡人數激增。

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世界童子軍大會號稱是世界最大規模青少年營隊活動，今年有來自世界各地的約4萬3000人參加。這次大會在南韓全羅北道舉行，適值當地發布熱浪警報，每天氣溫都在攝氏35度左右。

主辦單位表示，第一個晚上營區就有約400起中暑案例，患者在營區的臨時醫院接受照護。

一位馬來西亞童子軍告訴南韓報紙，這裡的氣溫甚至高於自己的國家。他說：「這裡很熱，導致我偏頭痛」。

媒體報導，來自美國、英國、比利時、孟加拉、哥倫比亞、波蘭以及瑞典的童子軍均受影響。

韓聯社報導，隨着氣溫飆升，南韓政府這個夏天發布了最高級別的高溫警告，至今為止，已經有21人死於與高溫相關的疾病。

根據韓聯社說法，這是去年因高溫死亡人數的3倍。

許多死亡案例發生在鄉村地區，因為在酷熱的天氣下，年長農民在戶外工作時昏倒及死亡。

北韓當局也在加緊為熱浪來襲做好準備，據預測部分地區這周將熱到攝氏37度。

© 2023 AFP