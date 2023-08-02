突尼西亞總統撤換總理 稱國家面臨「巨大挑戰」

（法新社突尼斯2日電） 突尼西亞總統薩伊德昨晚在沒有解釋的情況下，解除了總理拉馬丹的職務，由前央行行政主管哈查尼取而代之，並責成後者克服這個財政拮據的北非國家所面臨的「巨大挑戰」。

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政府並沒有為撤換拉馬丹（Najla Bouden Romdhane）做出解釋，但幾家當地媒體強調，薩伊德（Kais Saied）對多項物資短缺的狀況感到不滿，尤其是獲國家補貼烘焙坊的麵包短缺。

突尼西亞總統府在午夜前發布的新聞稿和影片指出，薩伊德「終止了拉馬丹的職務」。拉馬丹是突尼西亞首位女性總理。

薩伊德也立刻任命哈查尼（Ahmed Hachani）接替職務。根據哈查尼的臉書個人檔案，哈查尼此前一直在突尼西亞中央銀行任職，並在薩伊德任教的突尼斯大學（University of Tunis）攻讀法律。

新任總理哈查尼是大眾不熟悉的人物，根據總統府發布的影片，他在總統面前宣誓就職。在儀式結束時，薩伊德祝福哈查尼「履行職責時擁有好運」。

薩伊德強調：「為了保護我們的祖國、我們的國家與社會和平，我們必須以堅定有力的意志克服巨大挑戰。」

近期，政府內部、總統和部長間舉行了多次會議，討論一些地區補貼麵包的短缺問題。

薩伊德近期說道：「麵包是突尼西亞人的底線。」根據媒體報導，他擔憂重蹈1984年麵包騷亂造成150人死亡的覆轍，時任總統為突尼西亞獨立之父包格貝（Habib Bourguiba）。

面對低薪的經濟環境，突尼西亞政府自1970年代便集中採購大量基礎原料，如麵粉、粗粒小麥粉、糖、咖啡和食用油，接着以補貼價格投放市場。

突尼西亞已連續數月面臨這些產品的零星短缺，根據經濟學家，這與提前向供應商付款的要求有關，而突尼西亞很難做到這一點。

© 2023 AFP