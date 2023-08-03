報告：美邊警持續侵犯移民人權 卻無人向其究責

（法新社華盛頓2日電） 兩個關注拉丁美洲的非政府組織今天發布新報告說，美國邊境警察在處理美墨邊境移民問題時持續侵犯人權，卻無人向其究責。

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根據拉丁美洲華盛頓辦公室（Washington Office on Latin America, WOLA）和基諾邊境倡議（Kino Border Initiative, KBI）所做的報告，有些移民在拘留期間因不明原因死亡，邊境人員還會使用辱罵性言語，或拒絕提供食物及拆散移民家庭。

報告說：「美國海關與邊境保護局（CBP）作為聯邦政府最大的民事執法機構，卻一直存在侵犯人權且未承擔責任的問題。」

美國海關與邊境保護局並未立即回應法新社的置評要求。

自2020年來，這兩個組織指出，邊境巡邏人員「在尚不清楚是否面臨迫在眉睫的威脅下」使用武力或「未能避免遭拘留者喪命」，導致13起移民死亡事件。

KBI在報告中詳述，美國海關與邊境保護局在2020年至2022年間共接獲78起正式投訴，但這些投訴通常無法獲得解決。

報告共同執筆人在聲明中表示：「我們記錄到令人震驚的情況，包括濫用致命武力、恐嚇、性騷擾和偽造文件等案例。」

「問責缺失的情況如此普遍，有助鞏固一種助長侵犯人權行為的文化。有罪不罰的情況屢見不鮮，導致相關事件層出不窮。」

在報告列舉的一個例子中，一名薩爾瓦多婦女和她的家人靠近一輛邊境巡邏車，希望尋求庇護，一名工作人員從車上下來，用槍指着這名母親，辱罵他們是「恐怖分子」、「過街老鼠」和「罪犯」。

「這名婦女向另外7、8名工作人員複述她的庇護請求，但遭到忽視，還被告知這些人員不會說西班牙語。」

抵美的無證移民在等待當局處理他們的庇護申請時，必須被拘留在CBP設施長達72小時，但根據這些非政府組織的說法，有些移民實際上會在這些衛生條件不佳的地方待上一周甚至更長時間。

報告說，儘管現在分離移民家庭的情況比前總統川普執政時期要少一些，但這類情況依然存在。

根據美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）統計，在2022會計年度，有145名移民兒童與父母相隔兩地，配偶與手足也面臨被迫分離的局面。

有一名17歲的年輕移民告訴基諾邊境倡議，他被驅逐到墨西哥，但不知道弟弟的下落。

WOLA和KBI聲明說：「儘管有許多CBP官員和邊境巡邏人員依循最佳做法行事，但研究顯示，涉嫌虐待的行徑頻繁且嚴重。」

報告執筆人說：「我們相信，即使在關於邊境和移民政策的全國性辯論出現兩極分化的情況下，仍有可能實施合乎常理的改革，制止殘酷行為，並使邊境管理與民主價值觀保持一致。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP