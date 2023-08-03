尼日政變後 美下令部分駐尼阿美使館人員撤離

（法新社華盛頓2日電） 美國國務院表示，非洲國家尼日發生政變一周後，當局今天下令部分使館人員撤離。

廣告 繼續瀏覽後續

美國針對尼日發布的最新旅行警示說：「2023年8月2日，美國國務院下令駐尼阿美大使館的非緊急美國政府僱員及符合條件的親眷離開。」

國務院警告美國公民「不要前往尼日」，但未建議所有美國人離開這個非洲內陸國家。

國務院的公告補充說：「美國已暫時減少駐尼阿美大使館人員，暫停例行服務，目前僅能向在尼日的美國公民提供緊急協助。」

美國強烈譴責尼日軍政府發動兵變推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），但與法國和其他歐洲國家不同的是，美國並未下令撤僑，也沒有暫停對尼日提供規模數億美元的援助。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今晚發布聲明說：「美國反對所有推翻尼日憲法秩序的行為，並與尼日人民站在一起…支持民主治理及尊重法治與人權。」

他補充說，美國仍「保持最高級別的外交接觸」。

米勒稍早在國務院簡報時表示，沒有跡象顯示在尼日的美國公民或大使館等美國設施受到威脅，並表示尼阿美局勢「平靜」但「不穩定」。

目前約有1000名美軍駐紮在尼日，協助遭推翻的貝佐姆打擊國內的伊斯蘭叛亂分子。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP