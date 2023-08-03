教宗訪里斯本 會見神職性侵受害者

（法新社裡斯本2日電） 教宗方濟各昨天表示，在他因「世界青年日」前往葡萄牙進行為期6天的訪問時，必須聽到神職人員性侵受害者「痛苦的哭泣」。

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教宗方濟各（Pope Francis）為天主教重要的「世界青年日」出訪葡萄牙5天，在今天於里斯本會見遭神職人員性侵的受害者。 法新社報導，方濟各在里斯本接受軍禮歡迎，預計世界各地將有100萬的信眾會來參加「世界青年日」（World Youth Day）活動。

「世界青年日」大約每3年會在不同城市舉行，今年這項為期一周的宗教、文化和節日慶典活動，正值天主教會反思未來、設法解決神職人員戀童癖醜聞之際。

一個獨立委員會今年2月在葡萄牙發布報告，結論認為自1950年以來，葡萄牙至少有4815名兒童遭神職人員性侵。

這項調查與在歐洲、美國等各地的調查類似，總結歸咎教會科層組織「有系統地」試圖隱瞞這類性侵。

在葡萄牙這份震驚外界的報告發表6個月之後，高齡86歲的方濟各稍早表示，受害者「痛苦的呼喊」必須讓外界聽到。

方濟各在里斯本宏大的傑洛尼摩修道院（Jeronimos Monastery）向神職人員發表談話時表示，性侵醜聞「玷污」教會，激起人們「失望和憤怒」。

方濟各還說，這些醜聞「召喚我們要謙卑和持續洗滌罪行，就從受害者痛苦的哭泣開始，他們永遠需要被接受與傾聽」。

出身阿根廷耶穌會士的方濟各，直率和隨和的個性在年輕人中非常受歡迎，外界稍早預料他將私下會見一些當年的受害者；梵蒂岡今天稍晚在一份簡短聲明中證實，方濟各在教廷大使館會見了13名受害者。

聲明說「會談在認真聆聽的氣氛中舉行，持續約1個多小時」。

葡萄牙主教團表示，這次會談表明葡萄牙教會「將受害者放在第一位，為他們的賠償和復元方面積極協作，以便他們能以新的希望和自由展望未來」。

© 2023 AFP