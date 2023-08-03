澳洲軍用直升機墜海 尋獲人體遺骸

（法新社雪梨3日電） 澳洲當局今天表示，在一架澳洲軍用直升機墜入澳洲東北部外海的地點附近，發現了人類遺骸。

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當這架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機於7月28日晚間墜入聖靈群島（Whitsunday Islands）附近海域時，機上載有4名機組人員。事發當時正在進行多國參與的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習。

澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）中將在昆士蘭（Queensland）告訴媒體記者，遺骸由遙控水下載具發現。

遺骸位於水面下約40公尺處，並與包括部分駕駛艙在內的直升機殘骸一同被發現。

比爾頓表示，殘骸區「與災難性的強烈撞擊相符」，並指出，在找到更多殘骸前，不太可能確定人類遺骸身分。

比爾頓也說道，強勁的海流與可能持續到下周的惡劣天氣阻礙了搜索隊的工作。

與此同時，墜機原因的調查也在進行中，但搜索隊尚未找到直升機的黑盒子。

比爾頓表示：「這是一項艱鉅的任務，但我們會盡最大努力來尋找它，因為黑盒子對於幫助我們了解實際發生的情況至關重要。」

© 2023 AFP