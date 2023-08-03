美國訴川普案 承審法官曾嚴懲國會攻擊涉案人

（法新社華盛頓2日電） 美國史上最重要審判「美國訴川普案」（USA vs Donald Trump）主審法官楚坎（Tanya Chutkan）曾審過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件，並對若干參與者嚴懲不貸。

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聯邦地區法院法官楚坎過去也曾審理過前總統川普的案子，2021年11月做出對他不利的判決，最出名的便是裁示「總統並非君王」。

美國第45位總統川普被控圖謀推翻由民主黨籍候選人拜登勝出的2020年大選結果，61歲的楚坎獲派扛起此一歷史性案件的審理重責。

華府聯邦地區法院有10多位法官，在隨機挑選下，由楚坎擔任審理工作。

楚坎與川普兩年前有過交集。當時，川普提訴主張他握有行政特權，可以不用把文件交給調查「川粉」攻擊國會山莊案的國會委員會。

川普當時已經卸下總統職位。楚坎在裁決書中駁回訴訟，並說川普所提主張「似乎是以他行政權力『永久存在』為前提」。

楚坎寫說：「然而，總統並非君王，且此案原告已不再是總統。」

楚坎當時下令交出的白宮紀錄和文件，有部分被特別檢察官史密斯（Jack Smith）當作證據，作為他昨天指控川普的45頁起訴書一環。

美國國會山莊攻擊事件引發多起訴訟，當中楚坎審理30多案，且在部分案件判下重刑。

2021年12月，楚坎針對國會山莊襲警案，判處一名川普支持者5年有期徒刑，是當時此類案件中最長的刑期。

楚坎量刑時寫道：「有必要讓大家明白，企圖暴力推翻政府、試圖阻止和平轉移政權，或為阻止和平轉移政權而攻擊執法人員，必將受到一定的懲罰。」

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）統計數字，截至6月中旬為止，楚坎審的31名被告全都至少有牢獄之災，其中9案給予較重的量刑。

川普目前是贏得共和黨2024年總統候選人資格呼聲最高的人選，他預計明天出庭，屆時將在另一位法官面前針對遭控罪名進行答辯，之後案子才會交到楚坎手上。

牙買加金斯敦（Kingston）出生的楚坎當初是由前總統歐巴馬提名出任美國聯邦地區法官。她的人事案於2014年6月獲聯邦參議院以95票贊成、0票反對無異議通過。

© 2023 AFP