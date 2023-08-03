避免捲入紛爭 拜登只談「奧本海默」不談川普

（法新社華盛頓2日電） 美國前總統川普再遭起訴，現任總統拜登今天僅談克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）觀後感，對川普的案子則是選擇不予置評。

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拜登觀影前還與第一夫人吉兒（Jill Biden）在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）一間鮮魚料理店用餐，兩人本周在這個沿海小鎮度假。

「奧本海默」講述這位美國物理學家研發第一個原子武器的過程。至於昨天針對川普的歷史性起訴，則是驚動美國政壇的震撼彈。

這是川普自今年3月以來第3度被起訴。前兩次起訴，一次與他被控於2016年支付艷星封口費有關，另一次與他涉嫌在卸任後不當處理機密文件有關。

川普還有可能第4度被起訴：喬治亞州一場關於選舉干預的調查已進入收尾階段。

川普即使因涉嫌試圖推翻2020年大選結果而遭刑事起訴，仍有可能贏得2024年共和黨總統候選人提名，重演他與拜登爭奪白宮大位的戲碼。

對此，民主黨籍的拜登雖以不時脫口說出真心話聞名，但當政治對手碰上司法危機時，卻展現出相當程度的剋制力。

川普3月成為史上首位遭起訴的美國前總統，當時拜登一再以簡短的「不予置評」等招數回應媒體。

© 2023 AFP