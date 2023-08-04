兩國關係回溫 中國撤銷對澳洲大麥加徵關稅

（法新社北京4日電） 中國今天宣布將終止對澳洲進口大麥加徵關稅，是中澳關係和緩的最新例證，兩國此前關係緊繃達兩年。

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北京與上屆澳洲保守派政府矛盾尖銳化，2020年對澳洲銷往中國的大麥、牛肉、紅酒加徵關稅，想秀經濟肌肉讓當時澳洲總理莫里森內閣好看。

期間北京還停止向澳洲購買若干最重要的大宗物資，諸如燃煤，導致雙邊貿易滑落數十億美元。

但中國商務部今天公布，從今年8月5日起終止對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，並指這項決定是基於中國大麥市場發生變化，對從澳洲進口大麥繼續加徵關稅已無必要。

澳洲則宣布會撤銷在世貿組織（WTO）對中國加徵關稅的興訟；這場在WTO的官司進度今年稍早已因兩國的經貿首長加速協商而暫停。

澳洲外長黃英賢透過聲明說：「我們歡迎中方今天這項決定，能為我國的大麥出口商重返中國市場鋪路，對澳洲的製造商與中國消費者是雙贏。」

上屆澳洲保守派政府立法抗中激怒北京。澳洲當時禁止華為的5G通訊基建合約，還要求對新冠疫情起源進行獨立調查。

但一年前澳洲大選，中間偏左的工黨上台並對中國採取較為溫和的態度，雙方關係自此開始融冰。

© 2023 AFP