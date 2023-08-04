尼日總統投書外媒 稱政變恐釀全球毀滅性影響

（法新社華盛頓3日電） 尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）今天投書媒體表示，要是國內軍事政變成功將他推翻，「這會對我們國家、區域和整個世界造成毀滅性的後果」。

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貝佐姆投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），疾呼「美國政府和整體國際社會協助我國恢復憲政秩序」。

這是貝佐姆7月26日被總統衛隊拘押以來首度發表長篇聲明，目前尼日政府已被軍方把持。

貝佐姆寫道：「我以人質身分寫下這篇聲明…尼日正受到軍政府攻擊…而我只是數以百計被任意非法監禁的公民之一。」

「這場政變必須結束，軍政府必須釋放被他們非法逮捕的所有人。」

經民選於2021年上台的貝佐姆指出，在這個日漸受到極端主義衝擊並由軍政府統治的地區，尼日一直是希望的堡壘。

他寫道：「在非洲陷入動亂的沙赫爾（Sahel）地區，獨裁浪潮已席捲我們部分鄰國之際，尼日是尊重人權的最後堡壘。」

他警告，尼日鄰國犧牲人民的權利和尊嚴，邀請瓦格納集團（Wagner Group）等涉及犯罪的俄羅斯僱傭軍進入這個區域。

他還說：「整個沙赫爾地區可能會透過瓦格納集團落入俄羅斯的影響範圍，瓦格納集團的殘酷恐怖主義已在烏克蘭展現得淋漓盡致。」

他還說，像博科聖地（Boko Haram）這樣的恐怖主義組織，「肯定會利用尼日不穩定的局勢，以我國作為攻擊鄰國的集結地，並破壞世界各地的和平、安全與自由」。

© 2023 AFP