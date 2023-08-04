消息人士：大馬前首相馬哈地已自心臟醫院出院

（法新社吉隆坡4日電） 一名消息人士告訴法新社，馬來西亞前首相馬哈地住進首都吉隆坡一所心臟專科醫院進行4天醫學檢查後，已於今天出院。

廣告 繼續瀏覽後續

現年高齡98歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，他曾2度擔任首相，總計領導大馬24年。

根據一位要求匿名、與馬哈地關係密切的助手提供的消息，馬哈地1日住進國家心臟中心（National Heart Institute）進行「觀察」。

兩位消息人士今天皆表示，馬哈地已經出院。他們未提供進一步細節。另一位接近馬哈地的官員昨天表示，馬哈地住院「治療感染」。 馬哈地近幾年心臟數度出問題，包括至少2次心臟病發，並至少動過2次冠狀動脈繞道手術。他在2021年12月和去年1月都曾住院數天進行醫學檢查。

馬哈地在1981至2003年首度擔任首相，到了2018年又以92歲高齡重登大位領導改革派聯合政府，但這個政府在2020年因內鬥垮台。 馬哈地其後又在去年的大選失利，他轉而與馬來族政黨結盟，試圖拉下現任首相安華（Anwar Ibrahim）領導的政府。

© 2023 AFP