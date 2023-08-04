皇後已故主唱佛萊迪收藏品倫敦展出 9月蘇富比進行拍賣

（法新社倫敦4日電） 從華麗的舞台服裝、歌曲「波希米亞狂想曲」手稿、煙灰缸到藝術品，英國知名搖滾樂團皇後合唱團已故主唱佛萊迪墨裘瑞的上千件私人物品今天在英國展出，並於下個月進行拍賣。

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國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）將位於倫敦市中心的畫廊，改造成皇後合唱團（Queen）主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）在倫敦的故居樣貌並進行為期一個月展覽，之後分6階段拍賣他的1400多件收藏品。

根據蘇富比說法，1991年過世的英國創作歌手佛萊迪墨裘瑞生前搜集許多「珍品」，從他過世至今30多年，這些物品一直留在倫敦西區的故居內，基本上原封不動。 蘇富比公司昨天表示，其中包括一台珍貴的山葉（Yamaha）鋼琴。佛萊迪墨裘瑞曾用這台鋼琴創作許多熱門歌曲，估計拍賣成交價格高達300萬英鎊（約新台幣1億2000萬元）。 英國聖愛德華王冠（St Edward's Crown）複製品，以及佛萊迪墨裘瑞在1980年代巡迴演出披過的鬥篷也會一同展出。這件鬥篷使用仿製皮草、紅色天鵝絨及水鑽製作而成。 這場展出面積達到1500平方公尺的展覽將持續到9月5日，也就是佛萊迪墨裘瑞的冥誕，而且也會展出他生前迷戀的日本相關收藏品。 佛萊迪墨裘瑞生前喜愛搜集日本裝飾藝術品、玻璃、平面藝術品、陶瓷和其他來自日本的物品。

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