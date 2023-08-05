印控克什米爾自治被廢4周年 當地爆衝突3名軍人喪生

（法新社克什米爾斯利那加5日電） 今天是印度政府廢除印控克什米爾（Kashmir）半自治地位4周年，印度警方表示，3名軍人昨天在該地區與疑似叛亂分子的人員發生衝突，並且遭到殺害。

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法新社報導，印度軍方巡邏隊昨晚於印控克什米爾南部山谷哈蘭（Halan）樹林中尋找武裝叛亂分子，期間與武裝分子發生衝突，3名軍人在交火時受傷。

印度警方在推特上表示：「這3名人員負傷後不治身亡。」據報導，當局正在追緝殺害印度軍人的叛亂分子。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府2019年8月以落實和平及發展為由，廢除憲法賦予印控克什米爾的半自治地位。

從此之後，當地武裝叛亂分子跟印度政府間衝突大幅減少。但之後4年間，當地有將近900人喪生，包含144名印度安全部隊人員。

今年迄今，當地至少有63人遭到殺害，包含9名平民、16名政府部隊人員，以及38名疑似為叛亂分子的人士。去年死亡人數為253人。

印控克什米爾地區以穆斯林人口居多。印度最高法院目前正在檢視，莫迪政府中止印屬克什米爾半自治地位是否合法。

印屬克什米爾地區的公民自由權已大幅限縮，像是抗議活動被限制，新聞記者抱怨被當局騷擾。

當地數名人民民主黨（Peoples Democratic Party）領袖昨晚遭到關押，此前他們試圖在今天舉行示威，抗議政府4年前的決定，但遭當局拒絕。

當局今天部署數百名警力及準軍事部隊，在印屬克什米爾最大城市斯利那加（Srinagar）商業區附近維持秩序。

© 2023 AFP