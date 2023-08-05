絕命毒師演員馬克馬戈利斯逝世 享壽83歲

（法新社洛杉磯4日電） 在美國熱門連續劇「絕命毒師」和「絕命律師」中飾演販毒家族成員赫克特．薩拉曼卡（Hector Salamanca）的美國演員馬克馬戈利斯（Mark Margolis）昨天辭世，享壽83歲。

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家屬今天在聲明中說，馬克馬戈利斯短暫患病後，於紐約一所醫院逝世，妻兒都在旁陪伴。

「絕命毒師」（Breaking Bad）主角布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）率先在社群媒體Instagram上致悼詞：「今天得知一個朋友離世的消息，我很悲傷…馬克馬戈利斯是非常優秀的演員，也是很好的人。」

「他在戲外是個有趣、富有魅力的人，一上戲（演「絕命毒師」和「法官大人」（Your Honor）時）又變得很嚇人、很恐怖。」

「絕命律師」（Better Call Saul）主角鮑柏奧登科克（Bob Odenkirk）說，馬克馬戈利斯「在螢幕上存在感很強」。

「絕命毒師」的社群媒體官方帳號頌揚「極富才華的馬克馬戈利斯，他憑着雙眼、一個鈴和寥寥數語，就把薩拉曼卡變成電視史上最令人難忘的角色之一」。

馬克馬戈利斯在「絕命毒師」中飾演一個毒品走私家族的大家長，因遭仇家下毒而中風，只能靠手指按鈴來溝通。

馬克馬戈利斯1939年生於美國費城，為了追尋演員夢而搬到紐約。

身為性格演員，他的職業生涯頗為成功，曾在「疤面煞星」（Scarface）、「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）和「黑天鵝」（Black Swan）等電影及HBO影集「監獄風雲」（Oz）中扮演配角。

2012年，馬克馬戈利斯因「絕命毒師」中的演出而入圍艾美獎（Emmy Awards）。

他身後留下61歲的妻子賈桂琳（Jacqueline）和兩人唯一的孩子摩根（Morgan），以及3個孫子。

© 2023 AFP