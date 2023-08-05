美國網紅號召集會送PS5 人來太多變成街頭暴亂

（法新社紐約4日電） 美國網路紅人賽納特（Kai Cenat）今天未事先獲得許可就號召在紐約集會，響應人數超過預期，演變成暴力事件，有人因此受傷，促使大批警力出動平息混亂。

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21歲的賽納特在社群媒體Instagram發文，號召粉絲前往曼哈頓（Manhattan）下城的一場直播活動，將可見到他本人，且有機會得到PlayStation 5遊戲機等禮物。

賽納特在串流媒體平台Twitch、影音平台YouTube、Instagram等各種社群媒體上有數百萬人追蹤。美國媒體提到，至少2000名年輕人很快就聚集在聯合廣場（Union Square）和周圍街道，希望看到賽納特。

警方也迅速派遣大批人員趕到現場，隨着人潮愈來愈多，年輕人們開始從附近一處建築工地朝群眾和警察丟擲東西。

電視畫面和新聞照片顯示，暴徒圍住並擋下一些車輛，其中一些車子遭到年輕人們又踢又砸。

紐約市警察局長麥德瑞（Jeffrey Maddrey）在新聞簡報中說：「有人頭部、臉部流血…情況很慘。」

他還說：「那裡有很多人，場面失去控制…許多年輕人受傷。」

紐約市最後動用1000名警力來驅散這場臨時集會。

麥德瑞指出，警方已逮捕數人，並正考慮是否要對賽納特提出「煽動暴亂」的相關指控，「這顯示了社群媒體的力量及其危險之處」。

© 2023 AFP