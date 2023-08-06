公民教育或實境秀？轉播川普審判呼聲漸漲

（法新社洛杉磯6日電） 隨着美國正面臨將前總統，也可能是未來總統，送上被告席的前景，要求直播川普（Donald Trump）刑事審判現場的呼聲日益高漲。

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律師和政治人物紛紛站出來，敦促允許攝影機進入法庭，特別是當昔日真人實境電視明星川普面對試圖推翻2020年總統選舉結果的指控。

加州聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和他的數十位民主黨同僚在一封3日簽署的信件中寫道：「鑒於這些案件中提出的指控具有歷史性意義，很難想像有比這更需要電視轉播的情況。」

信中提到：「如果要讓大眾完全接受審判結果，儘可能直接地見證審判如何進行、所舉證據的力度以及證人的可信度至關重要。」

川普目前面臨3項不同刑事指控，包括涉嫌在向成人片明星支付封口費一事上說謊、不當處理機密政府文件以及試圖推翻選舉結果。

第4起案件也隱約浮現，事關川普致電1名喬治亞州選務官員，施壓官員「找出」足夠使他在南部喬治亞州逆轉勝贏過拜登（Joe Biden）的1萬1780票。

儘管媒體對川普被指控的罪行進行了廣泛且詳細的報導，根據「紐約時報」（The New York Times）和謝納學院（Siena College）的民意調查，絕大多數共和黨選民（74%）以及全體選民中的1/3認為川普沒有犯錯。

川普本人堅稱他是無辜的，表示他是「獵巫」的受害者，因他再次競選總統，當權者急切想讓他噤聲。

憲法專家德爾紹維茨（Alan Dershowitz）表示，打破這種迷思和揭示川普瀆職行為的嚴重性，是應向廣大觀眾展示審判的首要原因。

德爾紹維茨在「國會山莊報」（The Hill）寫道：「如果不對川普的審判進行電視轉播，大眾將會透過當今媒體極具偏見的報導來了解這些事件。」

是否允許攝影機進入法庭，最終將由美國司法會議（Judicial Conference）決定。美國司法會議是聯邦司法系統的決策機構，由美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）領導。

© 2023 AFP