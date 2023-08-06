基輔移除地標上蘇聯象徵 以三叉戟取代鐵錘鐮刀

（法新社基輔6日電） 烏克蘭的三叉戟國徽今天在首都基輔（Kyiv）一座巨大雕像的盾牌上閃爍着光芒，建築工人稍早將這個標誌以起重設備吊裝上烏克蘭最高的紀念碑，取代蘇聯的鐵錘與鐮刀。

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隨着烏克蘭展開行動，移除公共區域與俄羅斯和蘇聯有關的象徵和遺跡，這項以三叉戟取代蘇聯標誌的作業，從上月在這座高62公尺、被稱作「祖國母親」（Fatherland Mother）的鋼製女性雕像展開。

工人於1日將原本裝飾盾牌的蘇聯標誌鐵錘與鐮刀移除。

今天早晨陽光明媚，當地時間上午6時（格林威治標準時間3時）剛過，建築工人和工程人員將高7.60公尺的三叉戟吊裝到合適位置，等待最後調整。

他們在盾牌頂端揮舞着烏克蘭國旗。

這座揮舞着劍和盾牌的銀色雕像矗立在第聶伯河畔（Dnieper River）。它建於1981年，是烏克蘭最高的紀念碑，包括基座在內高102公尺，用以紀念蘇聯在二戰中的勝利。

現在，它是一座博物館的一部份。這個闡述烏克蘭在二戰中扮演角色的博物館為了拒絕蘇聯敘事，改變了展品陳列。

這座雕像也將更名為「烏克蘭之母」（Ukraine Mother），因為它現在的名字與蘇聯有關。而鐵錘與鐮刀將成為博物館的展品。

© 2023 AFP