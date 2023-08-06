川普到處亂放話引關切 檢方籲法官設限

（法新社華盛頓5日電） 美國檢察官今天以前總統川普發出的一則威脅性社群貼文為由，要求聯邦法官下令川普不得公開討論他最新一起刑事案件內容。

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特別檢察官史密斯（Jack Smith）日前以「圖謀推翻2020年大選」等罪名起訴川普後，昨晚提出請求，籲請法官實施保護令，防止這位前總統透露此案的事證細節。

負責審理此案的法官楚坎（Tanya Chutkan）已在周末前命令川普的法律團隊於7日下午5時之前回應檢方這項要求。

此案出現這項最新發展，是因為川普似違抗法官有關不得跟任何潛在證人討論案情的命令，且他在社群網站發布的一則貼文似有恐嚇威脅之意。

川普昨天在社群網站Truth Social發文，以英文大寫字母寫下：「如果你衝著我來，我也不會放過你。」

川普目前在共和黨2024年黨內初選中聲勢遙遙領先，他對4項選舉陰謀與干擾指控皆不認罪。川普面臨的諸多法律威脅中，當屬此案最為重大。

川普在Truth Social的激進發文，被史密斯引用在他上呈法官楚坎的文件之中。史密斯並在申請文件提及，川普過去也曾攻擊過與他刑事案相關的人士。

「這類限制在本案尤其重要，因為被告過去就曾在社群媒體發過公開聲明」，且內容與他懸而未決的法律事務的證人、法官、律師等人士有關。

檢方並在申請文件指出，如果川普將事證開示（discovery process）期間取得的案情細節和大陪審團紀錄公諸於世，「恐對證人產生有害的寒蟬效應影響，或對本案的司法行政公正性產生不利影響」。

© 2023 AFP