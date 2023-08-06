巴基斯坦南部火車出軌意外 官員：至少19死、50傷

（法新社巴基斯坦喀拉蚩6日電） 巴基斯坦鐵道部長拉斐克說，南部一列火車出軌，導致至少15人喪生、45人受傷。信德省（Sindh）政府發言人梅蒙（Sarjeel Memon）說，19人證實死亡、逾50人受傷。

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鐵道部長拉斐克（Khawaja Saad Rafique）告訴媒體記者：「這是一起相當嚴重的事故。救難隊已經抵達現場，目前已知至少15名乘客死亡、45人受傷。更多救難隊已被派往事故現場。」

當地媒體報導，這起出軌意外發生於南部信德省納瓦布沙阿市（Nawabshah）撒哈拉（Sahara）火車站附近。

鐵路官員沙爾（Mohsin Syal）告訴巴基斯坦媒體HUM News：「從喀拉蚩（Karachi）駛往阿伯塔巴德（Abbottabad）的哈紮拉（Hazara）快車有8節車廂出軌。」

信德省鐵路官員夏哈（Ijaz Shah）告訴法新社，多名乘客喪生，一列救援火車已經被派往現場。

當地媒體發布的照片顯示，事故現場可見至少一節車廂翻覆，現場有數十人，有些人正砸碎窗戶，幫助乘客爬出扭曲變形的車廂。

由於陳舊的鐵路系統，巴基斯坦經常發生鐵路事故和出軌意外。

2021年6月，2列火車在信德省達哈吉（Daharki）附近相撞，造成至少65人死亡、另有約150人受傷。

在這起事故中，一列快車出軌衝上對向軌道，約1分鐘後，脫軌列車的車廂遭另一列高速載客列車切穿。

2019年10月，一列Tezgam特快列車因烹飪用瓦斯罐爆炸起火，造成至少75名乘客死亡。2005年，在戈金（Ghotki）發生兩列火車相撞意外，導致逾100人喪生。

© 2023 AFP