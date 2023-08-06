烏克蘭輸血中心遭俄襲擊 澤倫斯基：戰爭罪行

（法新社基輔5日電） 莫斯科當局今天加強火力襲擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，境內有一處輸血中心遇襲，並痛斥其為「戰爭罪行」。

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澤倫斯基表示，烏東哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克市（Kupiansk）的輸血中心今晚遭俄國導向飛行炸彈襲擊，還說已「接獲死傷通報」。

澤倫斯基在社群媒體表示「救援人員正忙着救火」，還說「光是這起戰爭罪行便足以說明俄國的侵略行為」。庫皮揚斯克距離俄國邊境僅數十公里遠。

不久之前，澤倫斯基才剛透露俄國飛彈擊中烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）的一個廠房。

俄國發動這兩起攻擊前，烏方今天稍早宣稱「炸毀」俄國油輪SIG號。烏國維安消息人員告訴法新社，SIG號當時正在為俄軍運送燃料。

俄羅斯聯邦海洋和內河運輸局（Federal Agency for Sea and Inland Water Transport）表示，油輪是昨天深夜11時20分左右在克赤海峽（Kerch Strait）以南遇襲。

聯邦海洋和內河運輸局表示，油輪引擎室區域的船側吃水線被炸出一個洞，但未被炸沉。

© 2023 AFP