尼日軍政府無視最後通牒 西非經濟共同體尚未回應

（法新社尼日尼阿美7日電） 尼日軍事領導人今天無視西非經濟共同體（ECOWAS）要求恢復民選政府的最後通牒，西非經濟共同體尚未對政變領袖的頑抗做出公開回應。

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隨着最後期限於昨天截止，尼日首都尼阿美（Niamey）街道上還沒有看到任何外國軍隊。

一名與西非經濟共同體關係密切的消息人士表示，目前沒有立即進行軍事干涉，以恢復民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）政權的打算。

但消息人士也表示，西非經濟共同體成員國領袖可能在未來幾天舉行峰會，以決定下一步行動。義大利和德國等國曾表示，支持循外交途徑解決尼日的問題。

鄰國馬利表示，它和布吉納法索正派遣聯合官方代表團前往尼阿美，以表達「（與）尼日人民團結一致」。馬利和布吉納法索都因為各自的軍事政變，被西非經濟共同體暫停資格。

馬利和布吉納法索曾表示，軍事干預無異於宣戰。

尼日軍事統治者已宣布關閉空域，根據航班追蹤網站Flightradar，今天尼日空中沒有任何航班。

義大利敦促西非經濟共同體延長最後期限，並尋求外交解決方案，德國也提出了類似的呼籲。

與尼日共享漫長邊境的阿爾及利亞也對軍事解決途徑發出警告，指出這將「對阿爾及利亞構成直接威脅」。

地區重量級國家奈及利亞的參議員呼籲所有人專註於「政治和外交選擇」，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）也是現任西非經濟共同體主席。

© 2023 AFP