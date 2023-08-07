德國另類選擇黨開炮 批評歐盟是「失敗計畫」

（法新社馬德堡6日電） 德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）今天表示，歐洲聯盟（EU）是一項「失敗的計畫」，需要徹底改革，但該黨並未在本屆黨代表大會中呼籲解散歐盟。

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德國目前支持度第2高、主張反移民的「德國另類選擇黨」的600多名代表上周末齊聚該國東部馬德堡（Magdeburg），以敲定明年歐洲議會（European Parliament）選舉相關計畫。

會中通過的文件指出，「我們認為歐盟無法改革，並將其視為一項失敗的計畫」。

另類選擇黨希望創建「一個歐洲國家的聯盟，一個可保障會員國主權的新歐洲經濟與利益共同體。」

本次會議通過的文件較6月公布的草案內容溫和許多，當時的草案呼籲「有秩序地解散歐盟」，但該黨領導人堅稱，這只是「編輯上的錯誤」。

最新文件並未提及所謂的「德國脫歐」（Dexit）。AfD過去曾有人提出這項政見，但極不受德國選民歡迎。

近幾個月以來，由於經濟表現疲軟，加上民眾對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）執政聯盟的不滿日益高漲，AfD的支持率出現創紀錄飆升。

反伊斯蘭、對氣候變遷抱持懷疑態度的另類選擇黨，如今民調支持率約維持在20%左右，僅次於蕭茲領導的社會民主黨（Social Democratic Party） 。

AfD在連續2個周末舉行的黨代表大會上通過，將在明年歐洲議會選舉中推出多達35名候選人，這個數字打破過往紀錄。

AfD目前在歐洲議會擁有9名議員。

© 2023 AFP