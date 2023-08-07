沙烏地阿美石油Q2獲利遽減38% 反映國際油價下跌

（法新社利雅德7日電） 沙烏地阿美石油公司今天公布第2季獲利達300.8億美元，和去年同期相比大幅衰退38%。去年國際油價在俄羅斯全面入侵烏克蘭的影響下大幅飆漲，帶動沙烏地阿美石油公司的獲利攀升。

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沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在沙烏地股票交易所發布聲明說，第2季獲利的衰退幅度主要反映原油價格下滑的衝擊，以及煉油和石化利潤持續下降的影響。

沙烏地阿美石油公司首季獲利和去年同期相比，則是衰退19.25%。

沙烏地阿美石油公司執行長納瑟（Amin Nasser）說：「我們強勁的財報，反映了我們的韌性和適應市場循環的能力。」

「我們持續以高度可信賴度，展現我們長期來滿足全球各地客戶需求的能力。對我們的股東來說，我們計畫第3季開始配發首次業績相關股利。」

沙烏地4月宣布每日減產50萬桶，這是沙國和其他產油國協調減產行動的一部份，藉每日減產逾百萬桶，以拉擡國際油價。

沙國能源部長6月宣布進一步減產百萬桶，7月起生效，目前已延長至9月。

沙國目前每日產量約900萬桶，遠低於據報每日產能1200萬桶。

分析師表示，油價必須在每桶80美元左右，沙國才能平衡預算。目前油價在這個區間的上方，顯示近來減產開始產生預期的效果。

沙烏地阿美石油公司去年公布破紀錄獲利達1611億美元，沙國因此出現近10年來首次年度預算盈餘。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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