法國星期日報罷工月余 極右派總編上任後首度出刊

（法新社巴黎6日電） 法國唯一全國發行的周日報「星期日報」，在爭議性極右派人物出任總編輯後，引發員工前所未見且持續許久的罷工行動，但這個周末出版了新總編上任後的第一份報紙。

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星期日報（Journal du Dimanche）是法國發行量最高的報紙之一。勒仁（Geoffroy Lejeune）獲任命為星期日報新任總編輯後，員工發動的罷工行動持續了40天，直到8月1日才結束。

星期日報員工預料將出現一批離職潮，藉此抗議勒仁接任總編輯。勒仁的崛起凸顯了法國媒體和政壇右傾的情況。

星期日報今天出刊令人意外，因為它原訂8月中旬才會「重出江湖」，終結報社員工自6月22日以來的罷工行動。這場罷工導致報社癱瘓，一連多周無法順利出報。

法國新任的城市部長阿格雷斯蒂-魯巴什（Sabrina Agresti-Roubache），是星期日報新領導階層入主以來，首位答應採訪邀約的政府官員。

6日出刊的星期日報，主要靠自由記者和「志工」完成作業。

總部位於巴黎的新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders，RSF）表示，星期日報這次的罷工，是自1975年「巴黎人報」（Le Parisien）停工28個月以來，法國媒體史上歷時最長的一次罷工。

34歲的勒仁之前是極右派周刊「現今價值」（Valeurs Actuelles）的編輯。這本雜誌曾於2021年因種族仇恨言論被判有罪。

星期日報所屬的拉卡戴爾集團（Lagardere SCA），由據稱觀點極為保守的億萬富豪波洛黑（Vincent Bollore）所收購，而波洛黑正在擴大媒體版圖，從電視頻道進軍到平面媒體。

星期日報每周發行量約達14萬份，近年來維持中間派路線，並被視為對法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）政府采同情立場。

© 2023 AFP