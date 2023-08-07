聯合國：暖化加劇 南亞地區3/4兒童面臨極端高溫威脅

（法新社新德里7日電） 聯合國今天警告，隨着氣候變遷的影響日益加劇，南亞地區高達3/4的兒童正面臨危險高溫，這個比例居全球之冠。

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法新社報導，根據聯合國兒童機構，南亞地區約有76%、約4億6000萬名兒童暴露在極端高溫下；而在全球，這個比例約為1/3。

聯合國兒童基金會（UNICEF）南亞區域主任韋傑塞克拉（Sanjay Wijesekera）表示：「隨着全球沸騰，數據清楚顯示，南亞數以百萬計兒童的生命和福祉正日益受到熱浪和高溫的威脅。」

聯合國警告，阿富汗、孟加拉、印度、馬爾地夫和巴基斯坦的兒童正面臨氣候變遷所引發的「極高風險」。根據聯合國的定義，極端高溫是指1年中有多達83天的氣溫超過攝氏35度。

韋傑塞克拉指出：「兒童無法忍受高溫。除非我們立即採取行動，否則這些兒童將在未來數年持續遭受更頻繁、更嚴重熱浪的最大衝擊。」

自1800年代末期以來，在大量使用化石燃料的牽動下，全球氣溫已升高約1.2度，導致熱浪氣溫更高、持續時間更久、出現頻率上升，並加劇風暴和洪水等其他極端天氣。

今年7月是全球有紀錄以來最熱的1個月。全球暖化加劇高溫天氣，也影響了歐洲、亞洲和北美部分地區的千千萬萬人。

© 2023 AFP