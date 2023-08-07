越南北部遇暴洪土石流 已知8死

（法新社河內7日電） 越南救災官員今天表示，暴洪和土石流已在越南北部奪去至少8人性命。經過持續數月的熱浪和乾旱後，8月初開始的暴雨已損壞數百間房屋，並摧毀了作物。

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總部位於河內（Hanoi）的災害控制機構在一份線上報告指出，上周在越南北部省分安沛（Yen Bai）、萊州（Lai Chau）、山羅（Son La）、和太原（Thai Nguyen）至少有8人死亡，其中包括2名兒童。

國營媒體發布了房屋倒塌在泥水中、道路被土壤和倒下的樹木阻斷或劈開的照片。

一些通往山區少數民族聚落的道路已被切斷。

土石流也襲擊了越南中部。

今年7月，中部高原（Central Highlands）大叻鎮（Dalat）一座警局被崩塌的泥土掩埋，造成3名警員和1名平民死亡。

根據政府當局，自從5月雨季開始以來，中部高原和越南南部的降雨量與往常相比多了5%到10%。

在越南北部，5月和6月創紀錄的高溫和超越以往的乾旱導致輪流停電和跳電，對當地企業和外國製造商造成嚴重損失。

作物也受到嚴重影響。

去年，自然災害在越南造成175人死亡。

科學家警告，極端天氣正因全球暖化加劇。

© 2023 AFP