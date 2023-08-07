野火燒毀7000公頃土地 葡萄牙逾千人投入滅火

（法新社裡斯本6日電） 葡萄牙中部一場野火，已經燒毀7000公頃的土地，並造成11人輕傷，當局今天投入超過1000名消防員前往滅火。

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葡萄牙部分地區的氣溫超過攝氏40度，當局表示，未來幾天「全國各地竄出火舌的機會依舊非常高，或說達最高等級」。

葡萄牙中部布朗庫堡（Castelo Branco）地區有約7000公頃土地被燒毀，但消防行動的指揮官吉列爾梅（Jose Gulherme）表示，有火災潛在風險的範圍「超過2萬公頃」。

他告訴記者說：「這是個非常遼闊的地區，有許多孤立的家園和村落。」他並補充道，火勢延燒的範圍已經蔓延了60公里。

4日冒出的大火所產生的煙霧和灰燼，5日已向東飄了130多公里來到法蒂瑪鎮（Fatima）。而羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）當時正在當地的塔古斯公園（Parque Tejo）主持「世界青年日」（World Youth Day）活動，與20多萬名信徒互動。

當局另部署400名消防員至葡國西南沿岸附近的奧德米拉（Odemira）因應另一場野火。

民防官員布吉歐（Tiago Bugio）表示，奧德米拉的野火火線沒有繼續擴大，有兩條火線仍舊活躍，但往南部旅遊勝地阿爾加維（Algarve）逼近的第3條火線已獲控制。

當局警告，全國各地野火生成的風險仍舊很高。

© 2023 AFP