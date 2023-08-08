世界童軍大露營頻頻出包 韓議員提議邀請BTS挽救國家顏面

（法新社首爾8日電） 韓國主辦今年「世界童子軍大露營」，但因熱浪、蚊蟲等問題，陸續有人提早拔營，讓韓國臉上無光。一名韓國國會議員見狀，將腦筋動到流行樂天團「防彈少年團」（BTS）身上。

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據報導，「防彈少年團」成員Jin和J-Hope正在服兵役，SUGA也即將入伍，因此暫停團體活動。

韓國國會議員成一鍾（Sung Il-jong）認為，軍方應准許BTS成員短暫離營，好讓他們暫時合體，為遭逢連串問題的「世界童子軍大露營」（World Scout Jamboree）參與者表演。這次大露營有來自全球、數以千計的人參加，多數是青少年。

成一鍾在臉書（Facebook）粉絲專頁上寫道：「有必要為了這些貴客…用韓國文化的力量來填補行程上的缺失。」

他要求韓國國防部「採取必要措施」，讓BTS於8月11日在首爾為童子軍們舉辦的流行演唱會上演出，這將「有助提升韓國國家聲譽」。

成一鍾是韓國國會國防委員會委員，他說，這次童子軍大會「因準備不足加上管理不善，讓我國名聲蒙塵」。

針對成一鐘的要求，國防部僅稱「無可置評」。

約4萬3000人上周齊聚韓國全羅北道的新萬金海岸地區，參加「世界童子軍大露營」。但活動揭幕以來問題叢生，起初是導致許多人中暑的熱浪，再來是衛生欠佳，隨後又因為颱風逼近，主辦單位本周決定放棄營地活動。

數以千計的學生今天後撤到首爾和其他地區。

早在颱風警報發布之前，韓國媒體就形容這次童子軍大會「丟盡國家顏面」。

成一鍾提議讓BTS上台表演以挽救國家名聲，也讓部分粉絲在網路上表達不滿。

有人在前身為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「拜託別拿BTS當你們的遮羞布！」

另一人說：「（韓國政府）自己沒有好好籌備童子軍大會，造成一片混亂，卻把善後責任丟給BTS，這不是很荒謬嗎？」

BTS在推廣韓國文化方面發揮了非常強大的效果，甚至曾擔任總統特使。

他們去年在釜山舉辦免費演唱會，以支持韓國爭取主辦2030年世界博覽會（World Expo）。這是他們在成員陸續服役之前的最後一場團體演唱會。

© 2023 AFP