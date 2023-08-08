俄作家高佛斯基譴責侵略烏克蘭 遭缺席審判8年徒刑

（法新社莫斯科7日電） 知名科幻小說作家高佛斯基（Dmitry Glukhovsky）今天遭到俄羅斯法院以缺席審判的方式處以8年徒刑，原因是他在社群媒體上譴責莫斯科侵略烏克蘭。

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居住在俄羅斯境外的高佛斯基，以科幻作品「戰慄深隧metro2033」（Metro-2033）為人所知，這部小說後來也被改編成流行電玩。

根據俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，現年44歲的俄羅斯作家高佛斯基被當局認定為「外國代理人」，他因散播有關俄羅斯軍隊的「虛假訊息」被判有罪。

高佛斯基是依據俄羅斯侵略烏克蘭後不久通過的一項法律遭到判刑，該法律是用來壓制批評俄軍攻擊的聲浪。

高佛斯基一直譴責莫斯科對其鄰國的軍事行動。上個月底，俄羅斯空襲敖德薩（Odesa）後，高佛斯基在自己的Instagram上發布了一個黑色方塊，上面寫着「敖德薩」，然後再加上一個心形符號。

俄羅斯是在去年初發動對烏克蘭的全面攻擊，高佛斯基2月在俄烏戰爭周年時於社群媒體表示：「和一年前一樣，對俄羅斯和我們的人民來說，我完全相信這場戰爭是毀滅性的，就像它是致命的和具破壞力的一樣。我熱愛的國家就是烏克蘭。」

當俄羅斯軍隊在烏克蘭作戰時，俄羅斯對異見人士進行了前所未見的打壓。

高佛斯基還發文支持被監禁的反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny），後者上周被判處了19年徒刑。

納瓦尼的團隊今天表示，納瓦尼這位蒲亭（Vladimir Putin）批評者再次遭到單獨監禁，此次為期兩周，並在社群媒體Telegram上發文說：「這是第18次了。」 納瓦尼在獄中譴責俄羅斯攻打烏克蘭，他在4日被判處於「特殊體系」的流放地服長期徒刑。

© 2023 AFP