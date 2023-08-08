尼日政變領袖拒絕西非經濟共同體代表團到訪

（法新社尼日首都尼阿美8日電） 根據法新社今天看到的正式信函，尼日政變領袖已通知西非經濟共同體（ECOWAS），基於「安全」因素，他們無法接受該組織派遣代表團訪問尼阿美（Niamey）。

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尼日外交部在致ECOWAS駐尼阿美辦事處的信中表示：「西非經濟共同體（對尼日）實施制裁後，當前民眾憤怒和反抗的情況不允許（尼日）在平靜且安全的條件下歡迎該代表團。」

7月26日，叛軍推翻尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），ECOWAS隨後對尼日實施貿易和金融制裁。

ECOWAS於7月30日給予尼日軍政府1周時間，要求恢復民選政府，否則將面臨軍事干預。這項「最後通牒」已於本月6日到期。

在預定10日於奈及利亞首都阿布加（Abuja）舉行的危機峰會之前，ECOWAS試圖在今天派出1個代表團，前往尼日首都尼亞美。

政變領袖在日期標註為昨天的信中表示：「延後先前宣布的尼阿美訪問是必要之舉，針對（代表團）行程的某些面向進行修改也是必要之舉。」

信中指出，上述行程「包括與某些人士會面。鑒於尼日面臨入侵威脅，基於明顯的安全原因，這些會議無法舉行」。

© 2023 AFP