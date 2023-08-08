川普律師反擊 批美檢形同要求法院審查政治言論

（法新社華盛頓7日電） 美國政府律師稱前總統川普公開分享關於他被控密謀推翻2020總統大選結果的訴訟案內容，請求法官下令川普不得公開討論本案事務，對此川普律師表示，檢方根本是在要求法院恢復擔任審查者角色。

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川普在Truth Social寫下「如果你衝著我來，我也不會放過你！」後，檢察官4日要求負責承審本案的美國聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）發出保護令。

檢方指出：「在本案中，這類限制措施格外重要，因為辯方先前曾在社群媒體上發表有關證人、法官、律師和其他針對其未決法律事務的公開聲明。」

檢方補充表示：「倘若辯方要開始利用在這裡發現的細節，或者比方像是大陪審團的筆錄來發表公開貼文，可能會對證人帶來有害的寒蟬效應，或對本案的公平司法行政產生不利影響。」

勞洛在回應政府的動議時表示，這項限制措施「過於廣泛」，且檢方是在要求法院「恢復擔任審查者的角色，對川普總統的政治言論實施基於內容的規管」。

勞洛要求法官將保護令限制在「真正敏感的資料」上，同時「維護川普總統在第一修正案之下享有的權利」。

© 2023 AFP