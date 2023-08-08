強烈暴風雨侵襲美國東部 2人死亡逾70萬戶斷電

（法新社華盛頓7日電） 美國東部大部分地區今天遭到強烈暴風雨侵襲，造成至少兩人罹難，超過70萬戶無電可用，數以千計的航班取消或誤點。

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數以百萬計的民眾接到惡劣天氣警報，當局請民眾留心龍捲風等。從阿拉巴馬州到紐約州，幾乎整個美東沿海地區都出現降雨、強風並下起冰雹。

美國國家氣象局（National Weather Service）稍早預測具有「中度風險」會出現危險風暴，最高陣風可達每小時130公里。

國家氣象局巴爾的摩與華盛頓辦公室今天稍早在社群媒體發文說：「請持續留意天氣狀況，確保有多種方式接收警報。」

到了深夜，大多數地區的惡劣天氣已減輕，但由於持續降雨，有些地區面臨洪水威脅。國家氣象局表示，維吉尼亞州記錄到直徑長達11.5公分的冰雹。

美國廣播公司（ABC）當地附屬電台報導，在阿拉巴馬州，一名28歲男子在一處工業園區停車場被雷打中，當場喪命。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）當地附屬電台報導，在南卡羅來納州，有一名15歲男子在祖父母住家外頭遭遇不測，被倒下的樹木壓死。

根據電力供應狀況追蹤網站Poweroutage.us，到了今夜，東岸沿岸有超過70萬戶無電可用。

航班追蹤網站FlightAware表示，由於惡劣天氣浮現，今天有超過1700個美國航班取消，有超過8000個班機延誤。

在華盛頓，由於預測天候不佳，聯邦機構讓員工提早在下午3時下班。

在美東地區遭到風暴侵襲時，包括德州、路易斯安那州與佛羅里達州等美國南部一大片地區發布超高溫警報，一直到明天，氣溫預計將飆至攝氏42度。

科學家說，氣候變遷加劇了全球極端天氣事件的強度與頻率。

© 2023 AFP