敘利亞人權組織：伊斯蘭國殺害10名士兵及親政府戰士

（法新社貝魯特8日電） 敘利亞人權瞭望台組織今天表示，伊斯蘭國（IS）武裝分子在前聖戰士大本營敘北拉卡省（Raqa/Raqqa）發動攻擊，殺害10名敘利亞士兵及親政府戰士。

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法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，伊斯蘭國攻擊了敘利亞政權的多個據點和檢查站，並放火焚燒軍車和組合屋。

敘利亞人權瞭望台組織總部設在英國，仰賴敘國境內的廣泛消息人士網路。據悉，這場攻擊發生在昨天傍晚，另有6名士兵受傷，部分士兵狀況危急。

敘利亞政府軍控制了拉卡省南部以東部鄉村地區，而庫德族戰士則掌控其餘地區。

伊斯蘭國殘暴的「哈里發國」（Caliphate）曾將拉卡省境內拉卡市做為要塞，直到2017年被驅逐為止。

上周，伊斯蘭國宣告領袖阿布・胡笙・胡塞尼・庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）的死訊，據稱他在敘利亞西北部的衝突中喪生。

2019年3月，在以美國為首的聯軍支持下，庫德族人展開反攻行動，使伊斯蘭國失去在敘利亞的最後一塊領土，但聖戰士殘餘分子繼續在敘利亞廣闊沙漠藏身處發動致命攻擊。

他們的攻擊目標包含平民、政府軍、親伊朗勢力以及庫德族率領的戰士。

© 2023 AFP