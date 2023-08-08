澳洲上空出現閃光非流星 疑為俄火箭殘骸造成

（法新社雪梨8日電） 澳洲太空總署表示，7日晚上出現在該國東南部上空的閃光，很可能是俄羅斯火箭的殘骸所造成。

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澳洲南部的維多利亞州（Victoria）及塔斯馬尼亞州（Tasmania）都能看到那幅光彩奪目的景象，這吸引了許多天文愛好者，他們認為那是顆流星。

但澳洲太空總署（Australian Space Agency）表示，這比較有可能是俄羅斯聯合號2型（Soyuz-2）火箭重返地球大氣層所致，那枚火箭是當天晚上稍早時，從俄羅斯西北部的普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射的。

澳洲太空總署表示：「我們接獲有關這次發射的通知，火箭的剩餘物預計會安全地重回大氣層，落入塔斯馬尼亞東南方外海。」

「澳洲太空總署將和我國政府的合作夥伴，持續監測這次重返大氣層的結果。」

人們愈來愈擔心太空垃圾會對衛星、人類、環境造成風險。

麥考瑞大學（Macquarie University）的阿瓦拉多-蒙特斯（Jaime Andres Alvarado-Montes）表示，隨着「物體的增加和隨後的近距離接觸」，地球軌道的交通已變得「擁擠」。

© 2023 AFP